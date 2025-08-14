Polícia Civil realiza ação contra o corte ilegal de árvores em Confresa e prende três suspeitos A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Confresa, em ação integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), realizou,...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Confresa, em ação integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), realizou, na última semana, uma ação contra o desmatamento florestal nas proximidades de uma região conhecida como Canto Galo (Veranópolis), zona rural de Confresa (1.050 km de Cuiabá). A partir de uma denúncia anônima, as equipes percorreram uma região de mata e, após aproximadamente 1 km de caminhada, foi possível visualizar diversas árvores cortadas.

