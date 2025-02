Polícia Civil realiza buscas em área de fazendas para localizar autor de homicídio de casal morto na frente do filho A Delegacia da Polícia Civil de Alto Boa Vista continua em diligências, nesta terça-feira (21.1), em uma área de mata no município,...

A Delegacia da Polícia Civil de Alto Boa Vista continua em diligências, nesta terça-feira (21.1), em uma área de mata no município, em busca do autor de um duplo homicídio ocorrido na tarde de segunda-feira (20). O crime vitimou um casal em um assentamento localizado entre os municípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia. Romildo Borges Martins, 40 anos e Crislene Aparecida Ferreira Alves, de 39 anos foram mortos por disparos de arma de fogo desferidos por G.G.B, de 40 anos. O crime foi presenciado pelo filho do casal.

