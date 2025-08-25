Logo R7.com
Polícia Civil realiza buscas na casa de professor acusado de assediar alunas em Tangará da Serra

A Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira (22.8), um mandado de busca e apreensão na casa de um professor de 56 anos, acusado...

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira (22.8), um mandado de busca e apreensão na casa de um professor de 56 anos, acusado de assediar sexualmente de alunas de uma escola em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá). O mandado foi cumprido dentro da Operação Cátedra, que investiga as denúncias de assédios sexuais supostamente praticados pelo professor contra estudantes do ensino fundamental.

