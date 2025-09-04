Polícia Civil realiza cumpre 18 mandados de prisão e busca apreensão em Cuiabá e Várzea Grande A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (4.9), a “Operação Última Ratio”, para o cumprimento de 18 ordens judiciais em Cuiabá... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 14h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h39 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (4.9), a “Operação Última Ratio”, para o cumprimento de 18 ordens judiciais em Cuiabá e Várzea Grande. Desse total, 14 mandados foram de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão domiciliar, relacionados a inquéritos policiais que apuram os crimes de roubo com emprego de violência e uso de armas de fogo ocorridos na capital. Das 14 prisões, um deles encontrava-se foragido do presídio, um havia morrido e um terceiro não foi localizado. Os 11 demais foram cumpridos. Além das prisões, a operação culminou na apreensão de aparelhos celulares, eletrônicos, joias, relógios e um veículo Corolla. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação! Leia Mais em Momento MT: Escola de Governo abre inscrições para curso de postura do atendimento público

