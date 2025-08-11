Polícia Civil realiza Curso de Inteligência em Fiscalização de Insumos Agropecuários A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e em parceria com a Academia da Polícia...

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e em parceria com a Academia da Polícia Civil (Acadepol) e a Diretoria de Inteligência, realiza o 1º Curso de Inteligência em Fiscalização de Insumos Agropecuários (Cifriagro). Serão capacitados 47 profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil do Amapá.

