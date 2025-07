Polícia Civil realiza mais de 280 operações no primeiro semestre de 2025 A Polícia Civil deflagrou 286 operações policiais deflagradas em Mato Grosso no primeiro semestre de 2025, intensificando os trabalhos...

A Polícia Civil deflagrou 286 operações policiais deflagradas em Mato Grosso no primeiro semestre de 2025, intensificando os trabalhos para desarticular e desestruturar as facções criminosas no Estado. Os dados da produtividade de 2025 apresentam um aumento de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e são frutos do planejamento estratégico iniciado pela Gestão no ano de 2023, visando o combate às facções criminosas.

