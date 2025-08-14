Polícia Civil realiza operação contra o mercado paralelo de celulares roubados ou furtados A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), deflagrou, nesta quinta-feira (14.8), mais uma fase da Operação...

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), deflagrou, nesta quinta-feira (14.8), mais uma fase da Operação Mobile, que tem como foco o enfrentamento do mercado paralelo de celulares roubados ou furtados. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, tendo como alvo comércios de venda e revenda de aparelhos celulares suspeitos de receptar e comercializar aparelhos celulares de origem ilícita.

