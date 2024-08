Momento MT |Do R7

Polícia Civil realiza operação e prende traficantes em Campo Novo Dois traficantes envolvidos com o comércio de cocaína e outras drogas em Campo Novo do Parecis foram presos em flagrante pela Polícia...

Dois traficantes envolvidos com o comércio de cocaína e outras drogas em Campo Novo do Parecis foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (29.08), durante a Operação Spotter, deflagrada pelos policiais do município.

