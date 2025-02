Polícia Civil realiza operação em casa de eventos investigada por promover festas com drogas e menores

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, em ação conjunta com a Polícia Militar, realizou, neste sábado (22.2), uma operação em uma casa de eventos localizada no centro de Arenápolis (235 km de Cuiabá), investigada por suposta ligação com uma facção criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.

