Polícia Civil realiza seminário para 110 policiais que atuam com vítimas da violência contra a mulher A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (26.3), o "1º Seminário de Investigação de Crimes Cometidos contra Mulher por Razão de... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h05 )

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (26.3), o “1º Seminário de Investigação de Crimes Cometidos contra Mulher por Razão de Gênero”, que reuniu 110 policiais, de 15 regionais de Mato Grosso, na Acadepol, em Cuiabá, para qualificá-los a utilizar os protocolos de “Investigação de Crimes Cometidos Contra Mulheres” e “Investigação de Crimes Sexuais”. “Esses documentos foram elaborados visando três aspectos fundamentais: promover o aperfeiçoamento dos atendimentos das vítimas, garantindo acolhimento com perspectiva de gênero; fomentar a padronização de atuação, de modo que as vítimas sejam atendidas de forma similar e uniformizada em qualquer regional do estado; e garantir segurança jurídica aos policiais civis que trabalham com a pauta, estabelecendo regras de condutas a serem observadas”, discursou a delegada Mariell Antonini Dias Viana, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis. Saiba mais sobre os avanços no combate à violência contra a mulher e as iniciativas da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Parceria com o Senai leva qualificação profissional aos acolhidos da Tenda de Abraão

