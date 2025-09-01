Logo R7.com
Polícia Civil recaptura mulher que havia sido liberada pela Justiça após prisão por tráfico de aproximadamente 300 kg de maconha

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Regional de Cáceres...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Regional de Cáceres, recapturou, na última sexta-feira (29.8), a mulher que havia sido liberada erroneamente da prisão.

