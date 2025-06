Momento MT |Do R7

Polícia Civil recaptura preso que fugiu após cirurgia no HMC A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), recapturou um detento que estava foragido desde abril...

A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), recapturou um detento que estava foragido desde abril deste ano. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18.6), em Várzea Grande. Desde a fuga, a Gepol iniciou uma ampla investigação com o objetivo de identificar o paradeiro do fugitivo, que foi recapturado na casa da mãe dele, no bairro Vitória Régia.

Leia Mais em Momento MT: