Polícia Civil recebe etilômetro para reforço nas ações de trânsito de Rondonópolis

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Rondonópolis, recebeu oficialmente um aparelho etilômetro, que será utilizado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) de Rondonópolis para fortalecer as ações de fiscalização e segurança viária no município.

