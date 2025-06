Polícia Civil recebe visita de representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher A delegada-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Daniela Maidel, recebeu, na manhã desta quinta-feira (26.6), a visita da procuradora... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A delegada-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Daniela Maidel, recebeu, na manhã desta quinta-feira (26.6), a visita da procuradora do Estado Glaucia Amaral e da conselheira-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cenira Evangelista. Na visita, que ocorreu na sede da Diretoria da Polícia Civil em Cuiabá, foi apresentada a proposta do projeto “Homens de Respeito, Respeitam”, com ações que serão realizadas no dia 6 de dezembro deste ano, em alusão à campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil lamenta falecimento de investigador de Campo Verde

Chegada de nova carga de medicamentos reforça abastecimento em Cuiabá

Polícia Civil divulga resultado final da classificação de servidores interessados na remoção interna