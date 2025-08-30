Polícia Civil recebe visita técnica do Poder Judiciário para capacitação em atendimento à pessoa idosa
A Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, da Polícia Civil de Mato Grosso, recebeu, nesta semana, uma visita técnica...
A Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, da Polícia Civil de Mato Grosso, recebeu, nesta semana, uma visita técnica de servidores do Poder Judiciário, como parte de uma capacitação em mediação e mitigação de litígios envolvendo idosos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT:
A Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, da Polícia Civil de Mato Grosso, recebeu, nesta semana, uma visita técnica de servidores do Poder Judiciário, como parte de uma capacitação em mediação e mitigação de litígios envolvendo idosos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Momento MT: