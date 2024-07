Polícia Civil recupera carga roubada de milho de pipoca em ação policial

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) do município de Rondonópolis recuperaram um semirreboque carregado com 40 toneladas de milho de pipoca. O veículo com a carga foi roubado e o motorista agredido por criminosos armados, que também removeram o rastreador do veículo.

