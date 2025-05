Polícia Civil recupera dois semirreboques e pneus de vítimas de estelionato em Nova Xavantina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Xavantina (555 km de Cuiabá), recuperou, nesta quarta-feira (21.5), dois semirreboques de caminhão e cinco pneus de vítimas de estelionato. A primeira vítima, de 51 anos, havia vendido os dois semirreboques por R$ 33 mil cada um, para um homem de 64 anos, no dia 12 de fevereiro, com contrato registrado em cartório. A forma de pagamento foi três cheques pré-datados de R$ 22 mil cada um, com primeira compensação no dia 15 de março, e os demais nos dias 15 dos meses seguintes.

