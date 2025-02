Polícia Civil recupera em Brasília Iphones furtados de shopping em Sorriso

A Delegacia de Sorriso recuperou, nesta segunda-feira (03.02), dez aparelhos celulares furtados de uma loja na cidade, em junho do ano passado. O furto foi registrado em um estabelecimento no shopping de Sorriso, em 30 de junho de 2024. Na ocasião, foram levados 22 aparelhos modelos Iphone, após a loja ser arrombada no período da noite. Após investigação, a equipe da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia de Sorriso conseguiu recuperar parte dos aparelhos que foram localizados em Brasília (DF). As diligências contaram com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal.

