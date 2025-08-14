Logo R7.com
Polícia Civil recupera equipamentos eletrônicos furtados de empresa em Itiquira

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Itiquira, deflagrou nesta quinta-feira (14.8), a operação "Scava", para cumprimento...

Momento MT

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Itiquira, deflagrou nesta quinta-feira (14.8), a operação “Scava”, para cumprimento de mandado judicial visando recuperar equipamentos eletrônicos furtados de uma empresa no município de Itiquira.

