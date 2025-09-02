Polícia Civil recupera multimídias furtadas avaliadas em mais de R$ 30 mil e prende comerciantes em Cuiabá A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu em flagrante dois suspeitos e recuperou quatro...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu em flagrante dois suspeitos e recuperou quatro aparelhos de multimídia automotiva importados, avaliados em mais de R$ 30 mil, que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial em Cuiabá.

