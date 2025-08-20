Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente
A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento na ação. De acordo com o registro policial, câmeras de segurança flagraram uma pessoa do sexo masculino andando pelas ruas da cidade durante a madrugada e verificando veículos estacionados. Próximo a um dos carros, o suspeito avistou uma mochila na frente de uma casa e furtou o notebook. Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou investigações para identificar o autor e localizar o bem furtado. Na tarde desta terça-feira, a equipe recuperou o objeto e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no ato infracional. O menor foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado em conformidade com as determinações legais aplicáveis a sua faixa etária. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
