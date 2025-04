Polícia Civil recupera veículo subtraído mediante fraude contra locadora

Momento MT |Do R7

Um veículo, subtraído mediante fraude de uma locadora, foi recuperado pela Polícia Civil, na quinta-feira (11.4), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA). O veículo VW/T-Cross, ano 2023/2024, que possivelmente seria levado pelos criminosos para a região de fronteira, foi localizado às margens da Rodovia Helder Cândia, próximo ao distrito de Nossa Senhora da Guia, após troca de informações entre as equipes da Polícia Civil, com apoio da Patrulha Rural do 10º Batalhão da Polícia Militar.

