Momento MT |Do R7

Polícia Civil resgata adolescente e localiza suspeito de estupro de vulnerável em Porto Alegre do Norte A Polícia Civil, em ação realizada pela Delegacia de Porto Alegre do Norte, resgatou, na manhã desta terça-feira (29.1),uma adolescente...

A Polícia Civil, em ação realizada pela Delegacia de Porto Alegre do Norte, resgatou, na manhã desta terça-feira (29.1), uma adolescente de 12 anos, vítima de estupro de vulnerável. A menor foi localizada na casa do suspeito, de 20 anos, que se intitulava “namorado” da vítima. O suspeito responderá em inquérito policial pelo crime de estupro de vulnerável com pena de reclusão que pode chegar a 15 anos.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as ações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: