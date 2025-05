Momento MT |Do R7

Polícia Civil resgata animais e desarticula rinha de galo em Barra do Bugres A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra e Delegacia de Barra do Bugres, deflagrou na manhã desta terça-...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra e Delegacia de Barra do Bugres, deflagrou na manhã desta terça-feira (6.5), a Operação Sentinela 2 que resultou no fechamento de um local utilizado para rinha de galos. A ação resultou no resgate de 17 galos, um cachorro, além da apreensão de uma arma de fogo e munições.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: