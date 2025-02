Polícia Civil resgata cachorro vítima de maus-tratos e prende tutor em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Um homem que estava mantendo seu cachorro acorrentado, na chuva e em condições de insalubridade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, neste sábado (01.2), em Várzea Grande, após denúncia recebida pelos policiais da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema). Além da prisão do suspeito, de 51 anos, pelo crime de maus-tratos, a ação resultou no resgate do cachorro, que foi encaminhado para uma ONG de proteção aos animais.

