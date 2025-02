Momento MT |Do R7

Polícia Civil resgata cachorros abandonados e prende tutora em flagrante por maus-tratos ¿Dois cachorros, que estavam vivendo em situação de maus-tratos em uma residência abandonada no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, foram...

Dois cachorros, que estavam vivendo em situação de maus-tratos em uma residência abandonada no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, foram resgatados nesta quinta-feira (6.2), em ação da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), com apoio da equipe de Bem-estar Animal da Prefeitura de Cuiabá. A ação resultou ainda na identificação da tutora dos animais, que foi conduzida à Dema e presa em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.

