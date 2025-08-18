Polícia Civil resgata filhote de onça-pintada em propriedade rural de Barra do Garças
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), resgatou, na manhã desta segunda-feira (18.8), um filhote de onça-pintada, em Barra do Garças. No último final de semana, os policiais civis receberam a informação de que um filhote de onça-pintada havia aparecido no quintal de uma propriedade rural localizada nas proximidades do KM 23 da BR-158. O animal encontrava-se bastante debilitado e mal conseguia se locomover. Diante disso, a equipe da DEDM comunicou imediatamente o fato à delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, que providenciou os trâmites necessários para o resgate.
