Polícia Civil resgata pai e filho que se perderam em mata após pescaria

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Bandeirantes, realizou o resgate de pai e filho, de 51 e 16 anos, respectivamente. Os dois se perderam em meio a mata, durante uma pescaria no rio Costa Pinheiro, nesta segunda-feira (11.5). De acordo com familiares, eles saíram de madrugada em caiaques e não retornaram no horário previsto. A Polícia Civil foi acionada e, iniciou uma operação de resgate com uso de embarcações e drone. A equipe policial enfrentou bastante dificuldades por conta da vegetação densa na região. Conforme relato das vítimas, um dos caiaques virou e acabaram passando a noite na mata. Pai e filho foram resgatados sem ferimentos e em bom estado de saúde, graças à rápida ação da polícia e da comunidade. Para mais detalhes sobre essa emocionante operação de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Reforma e ampliação da Delegacia de Vera garantem melhorias para servidores e cidadãos

