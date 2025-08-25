Polícia Civil resgata quatro cães vítimas de maus-tratos e prende tutor A Polícia Civil realizou, no último sábado (23.8), a prisão em flagrante de um homem, de 32 anos, suspeito de praticar maus-tratos...

A Polícia Civil realizou, no último sábado (23.8), a prisão em flagrante de um homem, de 32 anos, suspeito de praticar maus-tratos a animais em uma residência localizada no bairro Industrial, em Guarantã do Norte. A ação resultou no resgate de quatro cães que estavam em situação de extrema vulnerabilidade.

