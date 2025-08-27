Polícia Civil reúne 117 policiais em seminário sobre investigação de crimes contra mulheres em Cuiabá
A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por Razões de Gênero”. Com o objetivo de qualificar policiais que trabalham na pasta de violência contra a mulher, o seminário organizado pela Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis reúne, em Cuiabá, 117 policiais civis das 15 regionais do Estado, sendo 97 lotados em delegacias do interior.
