Polícia Civil reúne 117 policiais em seminário sobre investigação de crimes contra mulheres em Cuiabá A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por...

A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por Razões de Gênero”. Com o objetivo de qualificar policiais que trabalham na pasta de violência contra a mulher, o seminário organizado pela Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis reúne, em Cuiabá, 117 policiais civis das 15 regionais do Estado, sendo 97 lotados em delegacias do interior.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender mais sobre essa importante iniciativa.

Leia Mais em Momento MT: