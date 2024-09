Polícia encontra armas de duplo homicídio em Jaciara A equipe policial da Delegacia de Jaciara localizou, nesta segunda-feira (09.09), as armas usadas pelo autor do duplo homicídio ocorrido...

A equipe policial da Delegacia de Jaciara localizou, nesta segunda-feira (09.09), as armas usadas pelo autor do duplo homicídio ocorrido no fim de semana no município.

