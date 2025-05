Polícia localiza duas crianças desaparecidas em Alta Floresta; adolescente é apreendido

Momento MT |Do R7

Duas crianças, de 9 e 12 anos, que estavam desaparecidas desde o último sábado (17), foram localizadas na manhã desta segunda-feira (19), em Alta Floresta (MT), durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. As buscas mobilizaram as forças de segurança por dois dias para encontrar as menores.

