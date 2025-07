Polícia Militar abre inscrições para 2ª edição da Bravos Fast Night Run A Polícia Militar de Mato Grosso abriu as inscrições para a segunda edição da Bravos Fast Night Run, que será realizada no dia 2 de... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h36 ) twitter

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu as inscrições para a segunda edição da Bravos Fast Night Run, que será realizada no dia 2 de agosto de 2025, em Várzea Grande. Com trajeto de cinco quilômetros, a largada será às 19 horas, na sede do 4º Batalhão de Polícia Militar. Poderão participar atletas de ambos os sexos. O valor da inscrição é de R$ 110, a ser realizado pelo site Morro-MT (clique aqui para acessar), nas categorias público geral e Segurança Pública. Apenas a categoria PCD está isenta da taxa.

