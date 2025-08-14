Logo R7.com
Polícia Militar abre inscrições para 25ª Corrida Homens do Mato em Cuiabá

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu, nesta quarta-feira (13.8), as inscrições para a 25ª Corrida Homens do Mato, no Quartel do Comando...

Momento MT|Do R7

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu, nesta quarta-feira (13.8), as inscrições para a 25ª Corrida Homens do Mato, no Quartel do Comando Geral, na Avenida do CPA, em Cuiabá. A prova, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, respectivamente, nas categorias adulto e kids, terá trajetos de cinco e dez quilômetros.

