Polícia Militar age com rapidez e eficácia em operação que resulta em apreensão de armas e prisão de suspeito

Policiais militares do 12º Batalhão apreenderam, na noite desta sexta-feira (12.07), três armas de fogo, 54 munições e dois carregadores durante abordagem no município de Sorriso (397 km de Cuiabá). Na ação, três homens vieram a óbito, após confronto com as equipes e um quarto suspeito foi preso em flagrante.

