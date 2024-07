Polícia Militar age rapidamente e prende suspeito de homicídio em Juara

Policiais militares do 21º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (11.07), suspeito pelo homicídio de Cleide da Costa, de 36 anos, na região central do município de Juara (655 km de Cuiabá). A vítima foi executada com disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.