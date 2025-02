Polícia Militar apreende 25 tabletes de maconha e prende três suspeitos por tráfico de drogas Em duas ações distintas, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional e do Grupo de Apoio (GAP) apreenderam, nesta segunda... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h26 ) twitter

Em duas ações distintas, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional e do Grupo de Apoio (GAP) apreenderam, nesta segunda-feira (10.2), 25 tabletes de substância análoga à maconha e prenderam três pessoas por tráfico em Várzea Grande. Equipes da Força Tática apreenderam nove tabletes de substância análoga à maconha e prenderam uma mulher, de 25 anos, por tráfico de drogas, no bairro Jardim Fortaleza.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes das prisões no nosso parceiro Momento MT.

