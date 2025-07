Polícia Militar apreende 436 tabletes de maconha e prende seis integrantes de facção criminosa Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam, nesta terça-feira (15.7), 436 tabletes de substância análogas...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam, nesta terça-feira (15.7), 436 tabletes de substância análogas à maconha e prenderam seis integrantes de facção criminosa, durante abordagens em Cuiabá e Várzea Grande. As equipes receberam informações de que havia um condutor, de um veículo modelo Fiat Strada, em atitude suspeita, no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande. O veículo estava estacionado há 40 minutos na rua. Os militares se deslocaram até o local, identificaram e abordaram o motorista, que apresentou bastante nervosismo e informações controversas.

