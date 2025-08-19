Polícia Militar apreende 46 tabletes de entorpecentes e prende faccionado por tráfico em Campinápolis Policiais militares do 1º Pelotão de Campinápolis (513 km de Cuiabá), apreenderam, na madrugada desta terça-feira (19.8), 46 tabletes...

Policiais militares do 1º Pelotão de Campinápolis (513 km de Cuiabá), apreenderam, na madrugada desta terça-feira (19.8), 46 tabletes de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam um integrante de uma facção criminosa por tráfico ilícito de drogas no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: