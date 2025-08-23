Polícia Militar apreende armas e prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam, na madrugada deste sábado (23.8), dois revólveres, dez munições e uma motocicleta,...

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam, na madrugada deste sábado (23.8), dois revólveres, dez munições e uma motocicleta, durante abordagem no bairro Jardim Universitário, em Cáceres. Dois homens, de 19 e 23 anos, integrantes de uma facção criminosa, foram baleados após confronto com as equipes.

