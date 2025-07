Polícia Militar apreende dois adolescentes faccionados por tráfico de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão apreenderam dois adolescentes faccionados, ambos de 17 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (18.7), em Barra do Garças. Na ação, a PM apreendeu tablete e porções grandes de drogas, rádios comunicadores e um simulacro de arma de fogo.

