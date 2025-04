Polícia Militar apreende mais de cinco quilos de drogas e prende dois faccionados Equipes do 13º Batalhão e da Cavalaria da Polícia Militar prenderam um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 22 anos, por tráfico ilícito... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 ) twitter

Equipes do 13º Batalhão e da Cavalaria da Polícia Militar prenderam um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 22 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (06.4), em Lucas do Rio Verde. Com os suspeitos, foram apreendidos cinco quilos de maconha, cocaína e pasta base e R$ 2 mil em dinheiro. Durante patrulhamento pela cidade, os policiais abordaram um homem, que foi flagrado em atitude suspeita ao ver as viaturas militares. Na abordagem, a PM encontrou com ele uma porção de maconha. Questionado sobre a droga, o suspeito afirmou ter mais entorpecentes em sua casa. Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF prende traficante após fuga e apreende drogas em Sinop-MT

