Polícia Militar apreende mais de quatro toneladas de drogas em janeiro no Estado A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu mais de quatro toneladas de drogas somente em janeiro de 2025 em todo o Estado. No ano passado... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 08/02/2025 - 11h06 ) twitter

A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu mais de quatro toneladas de drogas somente em janeiro de 2025 em todo o Estado. No ano passado, os policiais militares retiraram de circulação pouco mais de uma tonelada. Os policiamentos tático, ostensivo e repressivo foram intensificados nos 142 municípios com a Operação Tolerância Zero no Combate às Facções Criminosas, criada pelo Governo do Estado.

