Polícia Militar apreende quase duas toneladas de drogas em dez dias em Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu 1.906,59 quilos de drogas em dez dias, durante o patrulhamento tático e ostensivo, nos 142 municípios, por meio dos 15 Comandos Regionais, em todo o Estado. O balanço é referente aos dias 26 de junho a 5 de julho deste ano, conforme a Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças (SPOE-PMMT). Somente no último dia 28, foram apreendidas 1.292 quilos de drogas, sendo 837 quilos em Ponte Branca e outros 455 quilos em Alto Garças. Ambas somam um prejuízo de mais de R$ 9 milhões às facções criminosas. Neste período, os policiais militares registraram 1.512 boletins de ocorrências e Termo Circunstanciado de Ocorrência. Outras 264 pessoas foram presas em flagrante por crimes diversos. Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorriso recebe máquinas e equipamentos para fortalecer a agricultura familiar

