Polícia Militar apreendeu mais de 13,4 toneladas de drogas durante o programa Tolerância Zero

A Polícia Militar de Mato Grosso já apreendeu mais de 13,4 toneladas de entorpecentes durante os sete meses do programa Tolerância Zero, segundo números da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Os dados foram apresentados, nesta quarta-feira (16.7), pelo governador Mauro Mendes e pelos secretários coronel PM César Roveri (Segurança Pública) e delegado Victor Hugo Bruzulato (Justiça), no Palácio Paiaguás.

