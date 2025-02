Polícia Militar aumenta apreensões de drogas em 438% e número de operações cresce 148% nos últimos três meses A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu mais de 9,1 toneladas de drogas e aumentou em 438% as apreensões de entorpecentes nos últimos... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h27 ) twitter

A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu mais de 9,1 toneladas de drogas e aumentou em 438% as apreensões de entorpecentes nos últimos três meses, em todo o Estado. Os números são do período de 25 de novembro de 2024 até a última terça-feira (25.2), e são referentes às ações dentro do programa Tolerância Zero Às Facções Criminosas do Governo do Estado. No mesmo período do ano anterior, pouco mais de 1,6 tonelada foi apreendida.

