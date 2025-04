Polícia Militar aumenta em 44% o número de apreensões de drogas em Cuiabá

O trabalho de policiamento intensivo da Polícia Militar de Mato Grosso resultou no aumento de 44% no número de apreensões de entorpecentes em Cuiabá, no ano de 2025. Entre janeiro e março de 2025, foram retirados de circulação de 408 quilos de drogas, quantidade maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 284 quilos. Os dados foram divulgados pela Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística (Spoe) da PMMT e são do 1º Comando Regional, responsável pelo policiamento que atua na Capital mato-grossense.

