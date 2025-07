Polícia Militar aumenta prisões em flagrante de foragidos da Justiça em 30% no primeiro semestre de 2025

A Polícia Militar de Mato Grosso aumentou em 30% o número de prisões em flagrante de foragidos da Justiça, neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Somente nos primeiros seis meses de 2025, a PM recapturou 1.594 pessoas com mandados de prisão em aberto por diversos crimes. No ano passado, no mesmo período, o número era de 1.222 prisões.

