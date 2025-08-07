Logo R7.com
Polícia Militar conduz cinco faccionados e apreende arma de fogo em Cáceres

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente pelos crimes de porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação...

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente pelos crimes de porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação, na tarde desta quarta-feira (6.8), em Cáceres. Todos os suspeitos foram identificados como membros de facção criminosa e com eles a PM apreendeu uma arma de fogo, porções de drogas e recuperou uma motocicleta roubada.

