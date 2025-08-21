Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende armas de fogo em Itanhangá A Polícia Militar prendeu um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo e resistência...

A Polícia Militar prendeu um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo e resistência, na noite desta quarta-feira (20.8), no município de Itanhangá. Com os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, a PM apreendeu dois revólveres e uma motocicleta.

