Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende armas de fogo em Itanhangá
A Polícia Militar prendeu um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo e resistência, na noite desta quarta-feira (20.8), no município de Itanhangá. Com os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, a PM apreendeu dois revólveres e uma motocicleta. Leia Mais em Momento MT:
